Британия и Польша в соглашении обозначили Россию «наиболее серьёзной угрозой»

Великобритания и Польша определили, что Россия выступает самой серьёзной угрозой их безопасности. Тезис закреплён в соглашении по безопасности. Об этом говорится в тексте договора, опубликованном канцелярией британского премьер-министра Кира Стармера.

Свои подпсии под текстом поставили Стармер и его польский коллега Дональд Туск. В рамках соглашения стороны будут обязаны создать совместную систему ПВО, усилить антироссийские санкции, а также объединиться в вопросах использования беспилотников на «восточном фланге» НАТО.

«Республика Польша и Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии… определяют Российскую Федерацию как наиболее серьёзную долгосрочную угрозу своей безопасности», — утверждается в договоре.

Подписание документа уже анонсировалось Британией и Польшей. Как сообщалось, он охватит вопросы коллективной обороны, охраны границ, борьбы с организованной преступностью и взаимодействия с Евросоюзом.