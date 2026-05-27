Пара из Москвы решила предаться любовным утехам на ветке дуба. Этот секс стал для них последним

Молодой человек разбился насмерть, упав с дерева во время близости со своей избранницей. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на девушку-блогера, работающую в скорой помощи.

В диспетчерскую поступил звонок от взволнованной девушки. Она пожаловалась на потерю сознания и сообщила, что её спутник не реагирует на внешние раздражители.

Прибывшая бригада обнаружила поле с одиноко стоящим дубом. Под ним лежали бледная пациентка и парень без признаков жизни.

Осмотр показал у неё закрытый перелом грудного отдела, травму бедра и черепно-мозговую. Вдобавок зафиксировали низкое давление и геморрагический шок. Пострадавшую эвакуировали в карету скорой и оказали необходимую помощь. В это время она пришла в себя и объяснила произошедшее.

По словам девушки, они с парнем решили заняться экстремальным сексом на ветке дуба. В самый ответственный момент молодой человек соскользнул и машинально ухватился за неё.

Они рухнули вниз вместе. Девушка при падении приземлилась на своего возлюбленного — тот сразу перестал дышать. Тело парня передали полиции, которая прибыла на место по вызову второй бригады.

