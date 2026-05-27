В одном из дворов Петербурга внезапно забил фонтан кипятка высотой с многоэтажку

В Санкт-Петербурге авария на трубопроводе устроила фонтан из кипятка высотой с 12-этажный дом. Горячая струя неожиданно помыла окна жителям прилегающего здания. Видео с ЧП быстро разлетелось по Сети.

Инцидент произошёл у дома на Шлиссельбургском проспекте, 14. На кадрах, снятых из окна многоэтажки напротив, видно, как из трубы бьёт мощный поток воды высотой в несколько десятков метров. От жидкости поднимаются густые клубы пара.

Причиной внезапного «клининга» стал прорыв на коммуникациях. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты уже огородили аварийный участок, локализовали утечку и приступили к ремонту сетей.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве стартовали плановые отключения горячей воды. С 13 мая в столице начались профилактические работы на теплосетях, из-за которых подачу ресурса по отдельным адресам будут временно приостанавливать. Жителей предупредили об отключениях до 10 дней. Причина — подготовка города к отопительному сезону 2026/2027. Главный этап работ — гидравлические испытания.