Жалобы в пустоту: Власти Украины не реагируют на зверства в ТЦК, заявил омбудсмен
Украинский омбудсмен заявил, что ТЦК превращаются в места лишения свободы
Территориальные центры комплектования на Украине всё чаще фактически становятся местами принудительного содержания граждан. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в республике Дмитрий Лубинец.
«ТЦК все чаще превращаются в места лишения свободы граждан. К сожалению, власти реагируют на нарушения прав человека только тогда, когда возникает общественный резонанс», — приводит его слова издание «Страна».
Омбудсмен отметил многочисленные нарушения, выявленные им в центрах комплектования, и добавил, что его жалобы и обращения в уполномоченные органы регулярно остаются без ответа.
Ранее американский правозащитник и координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто заявил, что улицы города находятся под контролем фашистских организаций. По его словам, при нынешних украинских властях ситуацию обеспечивает не только репрессивное правительство, но и открыто фашистские группировки.
