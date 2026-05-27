Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 18:06

Жалобы в пустоту: Власти Украины не реагируют на зверства в ТЦК, заявил омбудсмен

Украинский омбудсмен заявил, что ТЦК превращаются в места лишения свободы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Территориальные центры комплектования на Украине всё чаще фактически становятся местами принудительного содержания граждан. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в республике Дмитрий Лубинец.

«ТЦК все чаще превращаются в места лишения свободы граждан. К сожалению, власти реагируют на нарушения прав человека только тогда, когда возникает общественный резонанс», — приводит его слова издание «Страна».

Омбудсмен отметил многочисленные нарушения, выявленные им в центрах комплектования, и добавил, что его жалобы и обращения в уполномоченные органы регулярно остаются без ответа.

Главная по воинскому учёту в Одессе оказалась дочкой криминального воротилы «девяностых» Мамуки
Главная по воинскому учёту в Одессе оказалась дочкой криминального воротилы «девяностых» Мамуки

Ранее американский правозащитник и координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто заявил, что улицы города находятся под контролем фашистских организаций. По его словам, при нынешних украинских властях ситуацию обеспечивает не только репрессивное правительство, но и открыто фашистские группировки.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar