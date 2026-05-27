Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок

Согласно инициативе, пользователи платных парковок, въезд и выезд с которых не оборудован средствами контроля, смогут оплатить услугу в течение суток с момента начала пользования. Это должно упростить процесс для водителей и сделать систему более гибкой.

Ранее сообщалось, что в России предложили рассчитывать штрафы за неоплаченную парковку с учётом доходов граждан — размер санкций, по мнению заместителя секретаря Общественной палаты Владислава Гриба, должен зависеть не от решений региональных властей, а от финансовых возможностей водителей, а сам штраф следует сделать единым для всей страны. Также он поддержал идею ввести постоплату парковки (чтобы водители могли оплачивать стоянку в течение суток) и предложил пересмотреть систему штрафов за нарушения ПДД, связав размер санкций с количеством нарушений за год с ежегодным обнулением счётчика.