В России наладили выпуск линзы «Ясень», которая заменяет врождённый хрусталик

В России запустили производство отечественной интраокулярной линзы «Ясень». Разработка предназначена для пациентов с катарактой и заменяет функции естественного хрусталика глаза. Как сообщили в Минздраве РФ, установка изделия будет доступна гражданам бесплатно по полису ОМС.

На первом этапе планируется выпускать до 12 тысяч единиц в год. В дальнейшем мощности собираются увеличить более чем в два раза — до 25 тысяч. В ведомстве отметили, что число операций при катаракте в стране продолжает расти. Спрос на подобные вмешательства увеличивается ежегодно.

В 2023–2024 годах специалисты НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова провели около 110 тысяч таких процедур. По данным министерства, в 2025 году количество вмешательств уже превысило 150 тысяч. Это более 30% от общего объема подобных операций в России.

Ранее в России бесплатно в рамках ОМС начали пересаживать клетки поджелудочной железы. Операция доступна пациентам с трансплантированной почкой и инсулинозависимым сахарным диабетом.