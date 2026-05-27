27 мая, 18:23

Россиянке из Бердянска дали 12,5 года за государственную измену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin

Московский областной суд вынес приговор уроженке Запорожской области. Нику Гуинь признали виновной в государственной измене. Женщине назначили 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Московской области.

«Суд признал Гуинь Н. Т. виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в ИК общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год»,приводит комментарий пресс-служба Судов общей юрисдикции Подмосковья.

Суд установил, что Гуинь помогала представителю иностранного государства в ущерб безопасности Российской Федерации. Дело слушалось в закрытом режиме. Сама Гуинь родилась в Бердянске, а позже переехала в Москву. После этого её завербовали украинские спецслужбы.

Ранее мужчину в Москве признали виновным в государственной измене за финансовую помощь иностранному государству и иностранной организации. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Лия Мурадьян
