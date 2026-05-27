Мобилизованные в ряды Вооружённых сил Украины причастны к гибели капитана полиции в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Речь идёт о Юрии Сидорчуке. Его тело обнаружили не на линии боевого соприкосновения, а в тыловом районе.

Украинские правоохранители отрицают причастность мобилизованных к этому убийству. Официальная версия Киева — офицер погиб в зоне боевых действий, что не вяжется обстоятельствами, при которых был найден труп.

Ранее Life.ru сообщал, что в Харьковской области в районе села Гранов продолжаются ожесточённые перестрелки. Неудачи на поле боя ожесточили украинских командиров, которые готовы идти даже на самые крайние меры ради поддержания дисциплины. Так, одному из подразделений был отдан приказ уничтожить собственных бойцов, чтобы предотвратить их массовое бегство с позиций.