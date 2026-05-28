Молдавия не пустила в страну тринадцать артистов из России, но одобрила Галкина*

Министерство культуры Молдавии не одобрило въезд в страну для ряда российских артистов. В списке отказа оказались тринадцать исполнителей из России. Чиновники объяснили решение требованиями безопасности.

Депутат местного парламента Ренато Усатый хотел организовать концерт для выпускников и подал в минкультуры список из 17 артистов, готовых выступить. Ведомство ответило отказом большинству участников. Одобрения получили Максим Галкин*, Zivert, Мишель Серова и DJ RUMER.

«Список артистов был рассмотрен Службой информации и безопасности и министерством, из 17 артистов мы выбрали четырёх, которых рекомендовали. Они могут приехать, в отношении остальных мы не можем гарантировать, что они смогут въехать в Молдавию, и концерты с их участием состоятся», — сказал глава Минкультуры Кристиан Жардан.

Ранее Польша запретила въезд американскому рэперу Канье Уэсту. Власти приняли такое решение из-за антисемитских высказываний исполнителя. Также чиновники учли его восхваление нацизма. В своих заявлениях Уэст упоминал Адольфа Гитлера в положительном ключе. Польская сторона закрыла границу для этого артиста.

