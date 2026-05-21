Юморист Максим Галкин* дал концерт в молдавском городке Фалешты с целью расширить свои связи и сохранить популярность, уверен музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, комик сейчас выжимает максимум, пытаясь привлечь знакомства в разных странах.

«Вряд ли Галкин* демпингует ценой, хоть местные жители и высказали недовольство из-за того, что его пригласили выступать явно не за три копейки», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Муж Аллы Пугачёвой согласился на концерт не потому, что у него мало денег, а скорее чтобы продолжать выступать и оставаться на плаву. Для пародиста деньги вторичны, поскольку его концерты редко собирают полные залы, особенно в небольших городах. Молдавские власти, возможно, пригласили Галкина* даже в ущерб местным жителям, чтобы поддерживать связь с Примадонной, отметил продюсер.

Ранее Максим Галкин* отправился в Ереван. Его визит в Армению может быть связан не только с концертом. Возможно, шоумен пытается выстроить для себя путь в политику.

