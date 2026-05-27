27 мая, 19:54

Шторм оставил без света около 12 тысяч жителей Свердловской области

Последствия стихии в Свердловской области. Обложка © 66.mchs.gov.ru

Сильный дождь и порывистый ветер привели к масштабным перебоям с электричеством в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, без энергоснабжения остались 1,1 тысячи жилых домов, где проживают около 12 тысяч человек, включая более 2,8 тысячи детей.

Непогода затронула 35 населённых пунктов в 16 муниципальных образованиях региона.

Последствия стихии в Свердловской области. Фото © 66.mchs.gov.ru

В результате стихии пострадали два человека, один из них был госпитализирован. В МЧС уточнили, что ветер местами усиливался до 25 метров в секунду.

Также зафиксированы повреждения крыш четырёх зданий — двух частных домов и двух школ. Кроме того, в разных районах области повалены 25 деревьев.

Для ликвидации последствий аварий и восстановления электроснабжения привлечены 23 бригады районных электросетей. В работах участвуют 70 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее в Пермском крае на пляже в Чайковском (берег реки Сайгатка) упавшее дерево насмерть придавило 17-летнюю девушку. Трагедия произошла на фоне сильного ветра, порывы которого в регионе достигали 22 метров в секунду.

Артём Гапоненко
