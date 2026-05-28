Французский гимнаст Гаэль Да Силва погиб в ДТП

Французский гимнаст Гаэль Да Силва погиб в дорожно-транспортном происшествии. Ему был 41 год. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Подробности аварии не раскрываются. Известно лишь, что трагедия произошла 26 мая.

Да Силва в 2012 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы в вольных упражнениях.

Ранее в ДТП погиб бывший вратарь «Арсенала» и национальной команды Австрии Алекс (Александер) Маннингер. Ему было 48 лет. В сезоне-1997/98 он выигравал с «канонирами» чемпионат Англии и национальный кубок.