К 2050 году белые впервые перестанут быть большинством населения США

Темнокожее население впервые в истории США вероятно превзойдёт по численности светлокожих граждан к 2050 году. Газета New York Post сообщила об этом со ссылкой на данные американского бюро переписи населения. Эксперты анализируют демографические тренды последних десятилетий.

«Небелые, вероятно, станут большинством в США к 2050 году, и такая ситуация будет наблюдаться в 16 штатах, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут», — говорится в публикации.

Согласно статье, в 1980 году в США проживало 80% белого населения. К 2050 году этот показатель упадёт до 47%. К 2060 году доля снизится до 44%. Газета указала причины изменений: международная и внутренняя миграция, снижение внутренней рождаемости. Эти факторы формируют новую демографическую картину.

