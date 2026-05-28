Замглавы «Уралвагонзавода» арестован по делу о растрате 50 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя генерального директора концерна «Уралвагонзавод» по спецтехнике Дмитрия Семизорова. Ему предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Уголовное дело было возбуждено ещё 28 октября 2025 года и связано с исполнением гособоронзаказа, который в 2016 году реализовывал ЦНИИТОЧМАШ.

По версии следствия, в июне 2016 года ЦНИИТОЧМАШ заключил контракт с ООО «ФСК Прогресс» на поставку климатического оборудования. Сумма контракта составила 132,1 миллиона рублей. Однако реальная стоимость техники была почти вдвое меньше – около 78 миллионов рублей. Разницу – более 50 миллионов – участники схемы, по данным следствия, похитили и обналичили.

По информации источников, на Семизорова дали показания двое других фигурантов дела. Сам топ-менеджер вину не признал и заявил в суде, что стал жертвой оговора.

Защита просила избрать более мягкую меру пресечения – домашний арест либо запрет определённых действий, ссылаясь на состояние здоровья, государственные награды и заслуги обвиняемого. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Семизорова под стражу до 26 июля.

Ранее Life.ru писал, что в Москве рассмотрят дело о растрате более 1 миллиарда рублей в угледобывающей компании «Колмар». Фигурантов обвиняют в хищении средств, предназначенных для строительства жилого квартала в Нерюнгри в Якутии.