Дело о растрате более 1 млрд рублей в «Колмаре» рассмотрят в Москве

Уголовное дело бывшего главы угледобывающей компании «Колмар» Артёма Левина и других фигурантов передали в Мещанский суд Москвы. Об этом сообщил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Рифат Яхин.

Фигурантов обвиняют в растрате более 1 млрд рублей, принадлежавших горно-обогатительному комплексу «Инаглинский». По версии следствия, деньги были связаны со строительством жилого квартала «Р» в Нерюнгри в Якутии.

Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела. Теперь материалы будут рассматривать по существу в столице.

«Верховный суд удовлетворил ходатайство представителя Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности при рассмотрении уголовного дела в отношении моего подзащитного Артема Левина и других фигурантов. Согласно судебному решению, материалы будут направлены для рассмотрения по существу в Мещанский районный суд столицы», — сказал Яхин.

По словам защитника, Верховный суд также продлил сроки ареста двум обвиняемым. Кроме того, были сохранены обеспечительные меры, наложенные на имущество и активы жён фигурантов. Адвокат заявил, что сторона защиты не считает принципиальным, где именно будет проходить процесс — в Якутии или Москве. Он настаивает, что доказательств причастности Левина к инкриминируемому преступлению нет.

Ранее сообщалось, что бывший гендиректор «Колмара» Артём Левин и предприниматель Владимир Шалган похитили больше миллиарда рублей при строительстве жилого квартала в Нерюнгри. Деньги принадлежали компании «Инаглинский». Позже к делу добавили ещё одного фигуранта — Василия Криволапова.