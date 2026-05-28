Российские космонавты установили на МКС аппаратуру для изучения вспышек Солнца

Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев закрыли выходной люк. Они завершили первый в этом году выход в открытый космос. Во время работы за бортом они установили аппаратуру для изучения солнечных вспышек. Также экипаж провёл операции в рамках экспериментов «Биориск» и «Экран-М», сообщил «Роскосмос».

«За шесть часов и шесть минут работы за бортом они выполнили ряд работ по научной программе полёта МКС», — указано в сообщении.

Выход в открытый космос. Видео © Telegram / Роскосмос

За это время космонавты установили научную аппаратуру эксперимента «Солнце — Терагерц» на модуле «Звезда» российского сегмента МКС. Они выполнили демонтаж кассеты космического эксперимента «Экран-М». Экипаж снял и забрал на станцию контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск». Внутри контейнера находятся образцы микроорганизмов. Эти образцы длительное время пребывали в космосе. Учёные изучат их после доставки на Землю.

Космонавты вышли за борт состоялся в соответствии с циклограммой в 17:17 мск. По плану продолжительность внекорабельной деятельности должна была составить 5 часов 27 минут. Фактическое время работы превысило плановые показатели. Это был второй выход в космос в карьере Сергея Кудь-Сверчкова. Для Сергея Микаева это первый опыт работы в открытом космосе.