27 мая, 21:26

Английский «Кристал Пэлас» впервые в своей истории стал победителем еврокубка

Обложка © Х / Crystal Palace F.C.

Английский «Кристал Пэлас» стал победителем Лиги конференций, обыграв испанский «Райо Вальекано» со счётом 1:0. Финальный матч прошёл в немецком Лейпциге.

Единственный мяч в игре забил Жан-Филипп Матета на 51-й минуте.

Для лондонского клуба этот трофей стал первым еврокубком в истории. Напомним, в прошлом сезоне команда выиграла Кубок Англии и получила право выступать в Лиге Европы. Однако из-за нарушения регламента УЕФА участие «Кристал Пэлас» в Лиге Европы было пересмотрено. В результате команда оказалась в Лиге конференций.

Тренирует «Кристал Пэлас» австрийский специалист Оливер Гласнер, ранее выигрывавший Лигу Европы с «Айнтрахтом».

«Райо Вальекано» впервые в истории дошёл до финала еврокубка.

Ранее Life.ru рассказывал про финал Лиги Европы, в котором английская «Астон Вилла» разгромила немецкий «Фрайбург» со счётом 3:0. Решающий матч прошёл в Стамбуле. Авторами голов исторического матча стали Юри Тилеманс (41-я минута), Эмилиано Буэндия (45+3) и Морган Роджерс (58).

Артём Гапоненко
