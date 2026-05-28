Рябков заявил о прекращении диалога России и США о стратегической стабильности

Россия и США на данный момент не ведут диалог по вопросам стратегической стабильности, и предпосылок для его возобновления нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии «Известиям».

По его словам, Москва предлагала Вашингтону в течение года придерживаться ограничений по ключевым параметрам прежних договорённостей в сфере вооружений.

«Мы предлагали американцам как минимум в течение года соблюдать добровольно взятые на себя ограничения по центральным количественным потолкам истекшего договора. Мы это предлагали. Это не подошло американцам», — отметил Рябков.

Он добавил, что в сложившейся ситуации Россия не видит необходимости продолжать развитие своей позиции в этом направлении.

По словам дипломата, для возобновления переговоров потребуются «зримые изменения к лучшему» в политике США в отношении России, однако сейчас таких признаков нет.

Ранее Рябков заявил, что Россия и США, как ведущие ядерные державы, несут особую ответственность за глобальную безопасность. По его мнению, несмотря на существующие разногласия, обеим странам крайне важно продолжать усилия по улучшению отношений, поскольку без полноценного диалога и сотрудничества между Москвой и Вашингтоном сложно представить себе существенное улучшение мировой обстановки.