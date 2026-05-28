Путин поздравил пограничников и оценил их работу в зоне СВО

Президент России Владимир Путин записал видеообращение, в котором поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником – Днём пограничника.

Глава государства напомнил, что на протяжении всей истории воины передовых застав и кордонов первыми давали отпор врагу. 85 лет назад, в июне 1941 года, пограничники вступили в схватку с нацистами и своей самоотверженностью задержали продвижение врага в первые часы, дни и недели боёв. В послевоенный период «зелёные береты» уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье, выполняли интернациональный долг в Афганистане, достойно решали задачи в борьбе с международным терроризмом.

Путин особо отметил, что в ходе спецоперации пограничники на деле доказывают свой профессионализм, в самых сложных и нестандартных ситуациях действуют бесстрашно и решительно. Президент выразил благодарность ветеранам и действующим сотрудникам за преданность Родине.

«Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и граждан. Он пообещал и дальше делать всё необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, укрепления кадрового потенциала и оснащённости подразделений.

Ранее Life.ru писал, что число провокаций на государственной границе РФ со стороны стран НАТО неуклонно растёт. Первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что Финляндия и Эстония с 2022 года в одностороннем порядке меняли порядок пропуска через границу, сокращали время работы КПП и вводили необоснованные ограничения. Финские пограничники также возвели инженерные заграждения в местах, не предусмотренных действующим советско-финляндским договором о режиме границы от 1960 года.