МИД России опубликовал доклад, в котором утверждается, что ситуация с правами человека на Украине существенно ухудшилась. Документ размещён на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В материалах говорится, что, ключевым фактором ухудшения ситуации является политика действующих властей в Киеве. В тексте используются жёсткие формулировки в отношении украинского руководства и его идеологического курса.

«Бесчисленные систематические нарушения прав человека во всех сферах общественной жизни сопутствуют этому курсу. Однако это совершенно не беспокоит киевский режим, который совсем недавно получил подтверждения от Запада о выделении ему и новых финансовых средств», — говорится в тексте.

В материалах утверждается, что одной из ключевых тенденций стало «полное уничтожение русскоязычного пространства» и ограничение использования русского языка. В докладе говорится о политике украинизации общественной жизни, которая, как отмечается, усилилась после 2014 года.

Также авторы документа заявляют о формировании курса на ассимиляцию различных этнических групп и создании моноэтнического государства, при этом подчёркивая, что подобные процессы, по их оценке, противоречат конституционным гарантиям равных прав и свобод.

Отдельно в докладе говорится о «насаждении ненависти к русским» и случаях дискриминации, а также затрагиваются вопросы межнациональной нетерпимости.

МИД РФ также заявляет о проявлениях антисемитизма и иных форм нетерпимости, утверждая, что в стране проводятся кампании по ограничению политической активности оппонентов действующей власти. В документе подчёркивается, что преследования часто связаны с выражением альтернативной точки зрения или использованием русского языка.

Кроме того, в докладе говорится об ограничениях в работе средств массовой информации. Утверждается, что журналисты и редакции сталкиваются с давлением, уголовным преследованием и попытками цензуры, а также с вмешательством в деятельность независимых СМИ.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация за последние несколько лет приняла на своей территории свыше 2,5 миллиона человек, спасавшихся от действий ВСУ: 109 тыс. получили временное убежище, 79 тыс. получили разрешение на временное проживание, а также вид на жительство. Свыше 400 тыс. человек получили российское гражданство.