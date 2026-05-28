Бывший офицер ЦРУ с допуском к секретной информации высшего уровня столкнулся с обвинениями в краже государственных средств. ФБР обнаружило в его доме более 300 золотых слитков. Стоимость находки превышает 40 миллионов долларов. Об этом сообщает NBC News.

Согласно материалам дела, в период с ноября 2025 года по март 2026-го Дэвид Раш регулярно запрашивал у руководства крупные суммы в иностранной валюте. Также он получал десятки миллионов долларов в золотых слитках. Он утверждал, что активы необходимы ему для покрытия служебных расходов. Руководство удовлетворяло его запросы без должной проверки.

При обыске в доме Раша изъяли около 300 золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов. Также сотрудники ФБР забрали около 2 миллионов долларов наличными. В списке изъятого числятся 35 люксовых часов, в основном марки Rolex.

Ещё выяснилось, что Раш годами фабриковал свою биографию для продвижения по службе. Он заявлял, что был боевым пилотом ВМС США. Также он указывал работу научным сотрудником в Технологическом институте ВВС. Проверка показала, что у него нет даже базовой лицензии пилота гражданской авиации.

На данный момент бывший разведчик находится под арестом. Следствие пытается понять, зачем Рашу понадобился огромный домашний склад золота.

Ранее национальная разведка США предъявила претензии бывшему президенту Бараку Обаме — согласно позиции ведомства, именно он сфабриковал так называемый «российский след». Под этим термином специалисты понимают предполагаемые связи нынешнего американского лидера Дональда Трампа с Россией.