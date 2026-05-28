США уничтожили установку для запуска БПЛА и четыре иранских дрона

Американские военные сбили четыре иранских беспилотника и атаковали установку для запуска дронов. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в администрации США.

Инцидент якобы произошёл после атаки на американское торговое судно. Как утверждают источники Axios, Иран использовал четыре беспилотника-камикадзе против судна США.

«Военные США сбили эти дроны и нанесли удар по ещё одной установке для запуска дронов на земле до того, как она осуществила запуск», — говорится в публикации.

Ранее американские военные нанесли удары по южным районам Ирана. Среди целей были площадки для запуска ракет, а также иранские катера, которые, как утверждают в СЕНТКОМ, пытались установить мины.