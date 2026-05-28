Президент России Владимир Путин давно озвучил условия завершения спецоперации на Украине. Об этом заявил бывший российский премьер-министр Сергей Степашин. Политик прокомментировал позицию Кремля по ключевому вопросу.

«Какое завершение конфликта устроит Россию — совершенно очевидно. Президент условия завершения СВО обозначил однозначно: те субъекты, которые сегодня стали субъектами России, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе России», — приводит комментарий политика РИА «Новости».

Степашин затронул тему сроков окончания украинского конфликта. Экс-премьер подчеркнул, что Москва рассчитывает на скорейшее завершение СВО. Российская сторона готова к дипломатическому решению при соблюдении обозначенных условий.

Ранее депутат Верховной рады Украины предложил Киеву завершить конфликт. Свой пост в соцсетях он опубликовал после массированного удара возмездия ВС РФ. Российские силы ответили на теракт в Старобельске в ЛНР. Ситуация остаётся напряжённой.