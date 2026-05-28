Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 02:40

«Живет своей лучшей жизнью, а украинцы страдают»: Свадьба Кулебы вызвала скандал на родине

Украинцы раскритиковали Кулебу за свадьбу во время конфликта

Светлана Павелецкая и Дмитрий Кулеба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/paveletskaya_svitlana

Светлана Павелецкая и Дмитрий Кулеба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/paveletskaya_svitlana

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и владелица сети секс-шопов Светлана Павелецкая сыграли свадьбу. Но вместо поздравлений молодожёны получили шквал критики от украинских пользователей.

«Господи... В стране мрак и смерти, а тут как дурачки хохочут непонятно от чего», – написала одна из прокомментировавших новость на старице в соцсети Павелецкой.

«Кулеба живёт своей лучшей жизнью, а украинцы страдают... Но то такое. Давайте порадуемся за Кулебу», – добавил другой пользователь.

Некоторые комментаторы напомнили экс-главе МИД его громкое заявление, сделанное на посту: украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие.

«Это тот, что обещал воевать лопатой... и та, что говорила украинцам греться вибратором. Вам, двум зелёным идиотам лживым, в цирке надо выступать», – оставил комментарий другой украинец.

«Не понял, а почему нет лопаты и вибратора в руках и почему не в окопе? Куда будет в будущем бежать эта чета? В Израиль или в Испанию?» – задался вопросом ещё один комментатор.

Большинство сообщений написаны на украинском языке. Пользователи желают паре жить так же счастливо, как большинство простых украинцев, с явной долей сарказма.

В Совете Европы заявили о растущей усталости от украинцев в странах ЕС
В Совете Европы заявили о растущей усталости от украинцев в странах ЕС

Ранее Life.ru писал, что бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба женился на предпринимательнице и владелице сети секс-шопов Светлане Павелецкой. Церемония прошла в онлайн-формате дома, среди гостей были родные, друзья и общие собаки пары.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Кулеба
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar