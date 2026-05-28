«Живет своей лучшей жизнью, а украинцы страдают»: Свадьба Кулебы вызвала скандал на родине

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и владелица сети секс-шопов Светлана Павелецкая сыграли свадьбу. Но вместо поздравлений молодожёны получили шквал критики от украинских пользователей.

«Господи... В стране мрак и смерти, а тут как дурачки хохочут непонятно от чего», – написала одна из прокомментировавших новость на старице в соцсети Павелецкой.

«Кулеба живёт своей лучшей жизнью, а украинцы страдают... Но то такое. Давайте порадуемся за Кулебу», – добавил другой пользователь.

Некоторые комментаторы напомнили экс-главе МИД его громкое заявление, сделанное на посту: украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие.

«Это тот, что обещал воевать лопатой... и та, что говорила украинцам греться вибратором. Вам, двум зелёным идиотам лживым, в цирке надо выступать», – оставил комментарий другой украинец.

«Не понял, а почему нет лопаты и вибратора в руках и почему не в окопе? Куда будет в будущем бежать эта чета? В Израиль или в Испанию?» – задался вопросом ещё один комментатор.

Большинство сообщений написаны на украинском языке. Пользователи желают паре жить так же счастливо, как большинство простых украинцев, с явной долей сарказма.

Дмитрий Кулеба женился на предпринимательнице и владелице сети секс-шопов Светлане Павелецкой. Церемония прошла в онлайн-формате дома, среди гостей были родные, друзья и общие собаки пары.