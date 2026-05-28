Вяльбе раскрыла размер олимпийской пенсии в России

Экс-президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своей пенсии. Трёхкратная олимпийская чемпионка получает ежемесячную выплату в размере 62,5 тысячи рублей. Спортсменка поделилась деталями в интервью.

«Если я всё правильно помню, сейчас олимпийская пенсия составляет 62,5 тыс. рублей в месяц», — приводит её комментарий Sport24.

Вяльбе добавила, что эта сумма проходит индексацию. Она отметила, что в мире немного стран, которые платят своим олимпийским чемпионам пожизненные пенсии. В связи с этим она выразила благодарность президенту России.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встретился с Еленой Вяльбе в одном из ресторанов на улице Плющиха в Москве. Телеведущий пришёл на встречу с букетом цветов. Он попросил прощения у давней оппонентки.