28 мая, 03:20

Вяльбе раскрыла размер олимпийской пенсии в России

Вяльбе раскрыла, что получает олимпийскую пенсию размером 62,5 тысячи рублей

Елена Вяльбе. Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своей пенсии. Трёхкратная олимпийская чемпионка получает ежемесячную выплату в размере 62,5 тысячи рублей. Спортсменка поделилась деталями в интервью.

«Если я всё правильно помню, сейчас олимпийская пенсия составляет 62,5 тыс. рублей в месяц»,приводит её комментарий Sport24.

Вяльбе добавила, что эта сумма проходит индексацию. Она отметила, что в мире немного стран, которые платят своим олимпийским чемпионам пожизненные пенсии. В связи с этим она выразила благодарность президенту России.

Вяльбе заявила, что ей «плевать» на должность в новой лыжной федерации
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встретился с Еленой Вяльбе в одном из ресторанов на улице Плющиха в Москве. Телеведущий пришёл на встречу с букетом цветов. Он попросил прощения у давней оппонентки.

Лия Мурадьян
