Вяльбе раскрыла размер олимпийской пенсии в России
Вяльбе раскрыла, что получает олимпийскую пенсию размером 62,5 тысячи рублей
Елена Вяльбе. Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин
Экс-президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своей пенсии. Трёхкратная олимпийская чемпионка получает ежемесячную выплату в размере 62,5 тысячи рублей. Спортсменка поделилась деталями в интервью.
«Если я всё правильно помню, сейчас олимпийская пенсия составляет 62,5 тыс. рублей в месяц», — приводит её комментарий Sport24.
Вяльбе добавила, что эта сумма проходит индексацию. Она отметила, что в мире немного стран, которые платят своим олимпийским чемпионам пожизненные пенсии. В связи с этим она выразила благодарность президенту России.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встретился с Еленой Вяльбе в одном из ресторанов на улице Плющиха в Москве. Телеведущий пришёл на встречу с букетом цветов. Он попросил прощения у давней оппонентки.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.