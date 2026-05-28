США ударили санкциями по новому органу Ирана для контроля Ормуза

Вашингтон ввёл санкции против созданного Ираном управления, которое контролирует судоходство в Ормузском проливе – одном из ключевых нефтяных маршрутов мира. Под ограничения попала структура под названием «Управление пролива Персидского залива», сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Новая структура появилась в Иране всего несколько месяцев назад. В Тегеране заявляли, что теперь движение гражданских и торговых судов через Ормуз должно проходить по согласованным маршрутам и под контролем иранских властей. На фоне резкого обострения ситуации в регионе этот шаг вызвал серьёзное беспокойство на Западе.

Ранее Life.ru писал, что одновременно США фактически вернули военное сопровождение судов через Ормузский пролив. Первым под защитой ВМС США прошёл греческий супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти, который долго не решался выходить в опасную зону. Сейчас американские военные готовятся провести через пролив ещё около десяти судов, хотя официально операция Project Freedom остаётся «на паузе».