Нефтегазовые проекты не обсуждались на встречах делегации Японии в Москве

Японская делегация в России подняла вопросы защиты интересов бизнеса. Представитель Минэкономики Японии рассказала об итогах визита. Отдельные проекты и отрасли, включая нефтегазовую сферу, на встречах не обсуждались.

Представитель пояснила, что дискуссий о проектах «Сахалин – 1» и «Сахалин – 2», не велось. В этот раз обсуждение проходило в широком формате с целью защиты активов японских компаний.

«Что касается японских компаний, то они принимали участие в некоторых встречах. Были встречи, в которых они принимали участие», — приводит комментарий представительницы ведомства РИА «Новости».

Представитель министерства отметила, что на данный момент сторона воздерживается от комментариев о конкретных дальнейших шагах, но намерена продолжать контакты с Россией, необходимые для защиты активов японских компаний.

Японские чиновники из МИД и министерства экономики, торговли и промышленности прибыли в Россию 26 мая для поддержки представителей бизнеса. Они провели встречи с российскими коллегами и предпринимателями.