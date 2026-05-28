Аэропорт Ульяновска временно приостановил приём и отправку рейсов
Ааэропорт Ульяновска временно приостановил работу. Самолёты пока не принимают и не отправляют. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Такие меры вводят для обеспечения безопасности или при технических работах. Пассажирам стоит уточнять статус рейсов у своих авиакомпаний.
«Аэропорт Ульяновск (Баратаевка) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства.
Представители авиационных служб пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода работает с ограничениями. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Причина — введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
