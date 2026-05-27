Системы ПВО за день сбили девять БПЛА над Курской и Белгородской областями
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ.
Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 285 украинских беспилотников самолётного типа, а также три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и пять управляемых авиабомб. А за минувшую ночь — с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая — перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
