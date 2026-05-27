Системы ПВО за день сбили девять БПЛА над Курской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении ведомства.