ПВО сбила 285 украинских беспилотников и три крылатые ракеты Storm Shadow
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 285 украинских беспилотников самолётного типа, а также три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В сводке ведомства 27 мая говорится, что средствами противовоздушной обороны сбиты три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, пять управляемых авиабомб и 285 дронов-самолётов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь — с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая — российские средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Кроме того, утром 27 мая силы ПВО уничтожили ракету над Таганрогом, две женщины были доставлены в больницу.
