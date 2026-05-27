ПВО сбила 285 украинских беспилотников и три крылатые ракеты Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 285 украинских беспилотников самолётного типа, а также три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сводке ведомства 27 мая говорится, что средствами противовоздушной обороны сбиты три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, пять управляемых авиабомб и 285 дронов-самолётов.