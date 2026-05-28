Гол Свечникова помог «Каролине» в третий раз победить «Монреаль» в плей-офф НХЛ

«Каролина» одержала уверенную победу над «Монреалем» в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Шайбы в составе победителей забросили Себастьян Ахо, Логан Станковен, Джордан Стаал и россиянин Андрей Свечников, который поразил пустые ворота в концовке встречи.

Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился. В текущей серии на его счету уже есть гол и одна передача.

После этой победы «Каролина» вышла вперёд в противостоянии до четырёх побед со счётом 3-1 и приблизилась к выходу в финал Кубка Стэнли. Следующий матч серии состоится 30 мая в Роли.

Ранее «Вегас» на домашнем льду обыграл «Колорадо» со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка Стэнли. Шайбы в составе победителей забросили Марк Стоун и Коул Смит. У гостей отличился Габриэль Ландеског.