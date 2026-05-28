Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 03:52

Гол Свечникова помог «Каролине» в третий раз победить «Монреаль» в плей-офф НХЛ

Андрей Свечников. Обложка © Х / Carolina Hurricanes

Андрей Свечников. Обложка © Х / Carolina Hurricanes

«Каролина» одержала уверенную победу над «Монреалем» в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Шайбы в составе победителей забросили Себастьян Ахо, Логан Станковен, Джордан Стаал и россиянин Андрей Свечников, который поразил пустые ворота в концовке встречи.

Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился. В текущей серии на его счету уже есть гол и одна передача.

После этой победы «Каролина» вышла вперёд в противостоянии до четырёх побед со счётом 3-1 и приблизилась к выходу в финал Кубка Стэнли. Следующий матч серии состоится 30 мая в Роли.

Российский хоккеист 11-й год подряд поднимет над головой Кубок Стэнли
Российский хоккеист 11-й год подряд поднимет над головой Кубок Стэнли

Ранее «Вегас» на домашнем льду обыграл «Колорадо» со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка Стэнли. Шайбы в составе победителей забросили Марк Стоун и Коул Смит. У гостей отличился Габриэль Ландеског.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Хоккей
  • Андрей Свечников
  • НХЛ
  • Каролина Харрикейнз
  • Монреаль Канадиенс
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar