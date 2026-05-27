27 мая, 04:33

«Вегас» всухую выбил чемпиона регулярки из Кубка Стэнли и вышел в финал

Обложка © Х / Vegas Golden Knights

В США состоялся четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли, в котором «Вегас» на домашнем льду обыграл «Колорадо» со счётом 2:1. Шайбы в составе победителей забросили Марк Стоун и Коул Смит. У гостей отличился Габриэль Ландеског.

Российские хоккеисты Павел Дорофеев и Иван Барбашёв «Вегаса» завершили встречу без результативных действий. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин пропускал встречу из-за повреждения.

По итогам серии «Голден Найтс» одержали победу со счётом 4-0 и стали первыми финалистами турнира. Напомним, в регулярном чемпионате «Колорадо Эвеланш» стал победителем Западной конференции.

Российский хоккеист 11-й год подряд поднимет над головой Кубок Стэнли

Соперник по финалу определится в противостоянии «Каролина» — «Монреаль», где после трёх игр ведут «Харрикейнз». Следующий матч этой серии состоится в ночь на 28 мая в Монреале.

Артём Гапоненко
