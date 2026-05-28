В Китае 13 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

По меньшей мере 13 человек погибли в КНР при столкновении переполненного пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Спасательные службы работают на месте происшествия.

«13 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения перегруженного пассажирского микроавтобуса с грузовиком на участке скоростной автомагистрали в провинции Хэнань в центральном Китае рано утром в четверг», — говорится в публикации.

Столкновение произошло на участке дороги в городе Наньян. В момент аварии в девятиместном пассажирском микроавтобусе находились 16 человек. После ДТП министерство общественной безопасности КНР направило на место происшествия рабочую группу.

