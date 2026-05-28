Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 03:58

В Китае 13 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maximillian cabinet

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maximillian cabinet

По меньшей мере 13 человек погибли в КНР при столкновении переполненного пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Спасательные службы работают на месте происшествия.

«13 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения перегруженного пассажирского микроавтобуса с грузовиком на участке скоростной автомагистрали в провинции Хэнань в центральном Китае рано утром в четверг», — говорится в публикации.

Столкновение произошло на участке дороги в городе Наньян. В момент аварии в девятиместном пассажирском микроавтобусе находились 16 человек. После ДТП министерство общественной безопасности КНР направило на место происшествия рабочую группу.

Автобус и фура смяли легковушку с двух сторон в ходе ДТП под Набережными Челнами
Автобус и фура смяли легковушку с двух сторон в ходе ДТП под Набережными Челнами

Ранее на Камчатке произошло ДТП с бензовозом и несколькими автомобилями. Всё началось со столкновения бензовоза с легковым авто. Удар отбросил легковушку на соседнюю машину. Далее один из автомобилей перелетел через отбойник. Машина оказалась на встречной полосе и врезалась в другое транспортное средство.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Китай
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar