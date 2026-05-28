28 мая, 04:19

Иранские военные заявили об ответном ударе по военной базе США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара по американской военной базе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса. Соответствующее заявление распространили иранские СМИ.

По версии КСИР, атака стала ответом на удары Соединённых Штатов по объекту на окраине местного аэропорта.

В заявлении подчёркивается, что Тегеран рассматривает произошедшее как предупреждение Вашингтону на фоне резкого обострения ситуации в регионе.

США ударили санкциями по новому органу Ирана для контроля Ормуза

Ранее США нанесли удар по военному объекту на территории Ирана. По данным американской стороны, целью стал объект, который в Вашингтоне считают потенциальной угрозой для американских сил и гражданского судоходства в районе Ормузского пролива.

Артём Гапоненко
