В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на приём и выпуск рейсов
Обложка © Life.ru
В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ранее в воздушной гавани временно ограничивали полёты. Причиной таких мер называлось обеспечение безопасности авиасообщения. Сейчас работа аэропорта восстановлена в полном объёме.
А вот аэропорт Нижнего Новгорода продолжает работу с ограничениями. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.