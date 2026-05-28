В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на приём и выпуск рейсов

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее в воздушной гавани временно ограничивали полёты. Причиной таких мер называлось обеспечение безопасности авиасообщения. Сейчас работа аэропорта восстановлена в полном объёме.

А вот аэропорт Нижнего Новгорода продолжает работу с ограничениями. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.