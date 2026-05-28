Возможная отставка канцлера Германии Фридриха Мерца может ослабить позиции главаря киевского режима Владимира Зеленского в Европейском союзе. Такое мнение высказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В эфире своего YouTube-канала он заявил, что внутри немецкой политической системы усиливается критика канцлера, что может привести к его уходу.

«Против канцлера Мерца, который хочет ещё больше обострить войну, выступили его же сопартийцы, призывая к отставке. Конечно, если его уберут, то Зеленский потеряет одного из своих главных сторонников в ЕС», — сказал Филиппо.

По его словам, политическая нестабильность в Германии и усталость общества от текущего курса могут спровоцировать внутренний кризис, который отразится и на внешней политике страны.

Ранее Филиппо уже критиковал политику ЕС, утверждая, что объединение пытается втянуться в конфликт с Россией. Он также высказывал мнение, что в ближайшие недели тема российско-украинских отношений вновь станет ключевой в европейской повестке.