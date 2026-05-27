В Германии назрел заговор для смещения Мерца с поста канцлера

В ХДС обсуждают возможную замену Фридриха Мерца на посту канцлера Германии на фоне падения его рейтингов и проблем правящей коалиции. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, такие разговоры идут среди представителей руководства и влиятельных членов партии, но в закрытом формате — в небольших чатах и узких группах. Участники обсуждений опасаются публичной утечки из-за возможных политических последствий.

Теоретически сменить канцлера можно без досрочных выборов — через конструктивный вотум недоверия в Бундестаге либо после добровольной отставки Мерца. Однако на практике такой сценарий связан с серьёзными рисками и зависит от позиции самого канцлера.

Среди возможных преемников называют премьера Северного Рейна — Вестфалии Хендрика Вюста, которого считают фаворитом, а также Бориса Рейна из Гессена и Михаэля Кречмера из Саксонии.

Bild отмечает, что Мерц сейчас находится внизу рейтинга популярных немецких политиков, а ХДС уступает «Альтернативе для Германии» семь процентных пунктов. На этом фоне коалиции пока не удаётся показать заметные успехи в реализации обещанных реформ.

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявляла, что Германия находится на пороге политического разворота. Она отмечала, что партия рассчитывает вновь сделать главным приоритетом интересы страны и её жителей. Вместе с тем лидер немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт указывает, что курс Мерца приближает страну к экономическому разорению и военному конфликту.