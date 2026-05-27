

27 мая, 07:41

В Германии назрел заговор для смещения Мерца с поста канцлера

Bild: В ХДС обсуждают возможную замену Мерца на фоне его низких рейтингов

В ХДС обсуждают возможную замену Фридриха Мерца на посту канцлера Германии на фоне падения его рейтингов и проблем правящей коалиции. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, такие разговоры идут среди представителей руководства и влиятельных членов партии, но в закрытом формате — в небольших чатах и узких группах. Участники обсуждений опасаются публичной утечки из-за возможных политических последствий.

Теоретически сменить канцлера можно без досрочных выборов — через конструктивный вотум недоверия в Бундестаге либо после добровольной отставки Мерца. Однако на практике такой сценарий связан с серьёзными рисками и зависит от позиции самого канцлера.

Среди возможных преемников называют премьера Северного Рейна — Вестфалии Хендрика Вюста, которого считают фаворитом, а также Бориса Рейна из Гессена и Михаэля Кречмера из Саксонии.

Bild отмечает, что Мерц сейчас находится внизу рейтинга популярных немецких политиков, а ХДС уступает «Альтернативе для Германии» семь процентных пунктов. На этом фоне коалиции пока не удаётся показать заметные успехи в реализации обещанных реформ.

Мерц предложил сделать Украину «ассоциативным членом» ЕС без права голоса

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявляла, что Германия находится на пороге политического разворота. Она отмечала, что партия рассчитывает вновь сделать главным приоритетом интересы страны и её жителей. Вместе с тем лидер немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт указывает, что курс Мерца приближает страну к экономическому разорению и военному конфликту.

Владимир Озеров
