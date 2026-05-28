За ночь ПВО сбила 62 украинских беспилотника над регионами России
В течение ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 62 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, воздушные цели были сбиты над шестью регионами страны, а также над акваторией Азовского моря. Среди пострадавших — Белгородская, Брянская, Воронежская, Нижегородская, Тамбовская области и Республика Крым.
А в ночь на 27 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
