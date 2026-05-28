28 мая, 04:36

ПВО сбила 18 беспилотников над Воронежской областью за ночь

Минувшей ночью в Воронежской области силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, воздушные цели были сбиты над одним городским округом и шестью районами области.

Предварительно сообщается, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. В регионе объявлен отбой опасности атаки беспилотников.

Всего над регионами РФ за прошедшую ночь ПВО сбила 62 украинских беспилотника. По данным МО РФ, цели перехватывались над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Артём Гапоненко
