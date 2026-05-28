28 мая, 04:46

Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за три года

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Летний период 2026 года окажется самым насыщенным по количеству рабочих дней за последние три года. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» озвучила руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Она отметила, что при стандартной пятидневной неделе с двумя выходными общее число рабочих дней летом составит 65, тогда как на отдых придётся 27 дней.

В сравнении с предыдущими периодами нагрузка выглядит выше: в 2025 году летом было 63 рабочих дня, а годом ранее — 64.

Наибольшая концентрация рабочих дней ожидается в июле там их будет 23, при этом выходных окажется всего восемь. В июне и августе нагрузка распределится чуть мягче: по 21 рабочему дню.

Ранее сообщалось, что в условиях аномальной жары работодатель имеет право перевести сотрудников на дистанционную работу, а также временно сократить продолжительность рабочего дня. СанПиН 1.2.3685-21 устанавливает конкретные нормы.

Артём Гапоненко
