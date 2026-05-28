Промышленное производство в России выросло на 0,7% в 2026 году

Промышленное производство в России по итогам января–апреля 2026 года показало рост на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

В апреле текущего года выпуск продукции оказался выше уровня апреля 2025 года на 1,9%. При этом в помесячной динамике зафиксировано снижение — на 4,1% по сравнению с мартом.

В добывающем секторе за четыре месяца рост составил 0,5%, в обрабатывающих производствах — 0,3%. Сфера энергетики, связанная с обеспечением электроэнергией, газом и паром, прибавила 3,2%, тогда как водоснабжение и утилизация снизились на 2,6%.

Среди направлений с наиболее заметным ростом выделяется выпуск прочих транспортных средств и оборудования, включая авиацию и судостроение — плюс 33,4%. Существенно увеличилось производство лекарственных средств — на 12,3%, а также выпуск металлических изделий, компьютеров и оптической продукции.

Одновременно ряд отраслей показал снижение. Сильнее всего просела текстильная и обувная промышленность, а также металлургия и производство бумаги. Отрицательная динамика также зафиксирована в выпуске автотранспорта, древесины, оборудования и части химической продукции.

