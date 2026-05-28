В Башкирии приостановили работу лагеря после массового отравления детей

В Башкирии судебные приставы приостановили работу детского лагеря «Уральские зори» в Абзелиловском районе. Причина – массовое отравление детей, которое случилось прямо во время молодёжного форума. Объект опечатан, вход воспрещён на шесть суток.

Как выяснилось, 18 мая в лагерь заселилась группа подростков 11-15 лет из Челябинской области. Они приехали на трёхдневный форум «Профиль будущего». Но уже 20 мая несколько ребят почувствовали себя отвратительно – тошнота, слабость, боль в животе. В итоге медики зафиксировали 16 заболевших.

Роспотребнадзор быстро нашел источник заразы – норовирус, который обнаружили у одного из сотрудников пищеблока. Против лагеря возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

