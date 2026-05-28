Лукашенко заявил о жёстком ответе на попытки раскачать ситуацию у границ РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пограничная служба страны эффективно пресекает попытки дестабилизировать ситуацию на рубежах республики. Заявление прозвучало в поздравлении главы государства по случаю Дня пограничника. Текст обращения распространила пресс-служба лидера страны.

Лукашенко отметил, что за годы независимости в стране была сформирована профессиональная система охраны границы, способная реагировать на современные угрозы.

«Сегодня пограничники, опираясь на традиции и опыт ветеранов, умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах Республики Беларусь», — сказал он.

Президент РБ также напомнил о подвиге советских пограничников в первые дни Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что многие бойцы сражались до конца и не сдавались противнику. Белорусский лидер назвал их пример символом мужества и стойкости для нынешнего поколения военнослужащих.

Кроме того, история пограничной службы тесно связана со становлением белорусской государственности и защитой суверенитета страны. В завершение обращения он выразил уверенность, что сотрудники ведомства и дальше будут пресекать любые угрозы независимости и территориальной целостности республики.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова задействовать весь имеющийся арсенал в случае нападения на страну, включая ядерное оружие. По словам президента республики, ответ на возможную агрессию будет незамедлительным и затронет все виды вооружений, находящихся на вооружении белорусской армии.