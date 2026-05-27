«Невероятно!» На Западе впали в панику из-за безрассудного плана Зеленского против Лукашенко
Кошкович: Новый план Зеленского против Лукашенко призван втянуть ЕС в конфликт
Владимир Зеленский заявлениями о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии пытается втянуть Европу в конфликт с Россией. Он стремится спровоцировать президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассчитывая на реакцию европейских стран в случае нового обострения на северном направлении. Такое мнение в соцсети X высказал директор венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Зеленский пытается спровоцировать Лукашенко. Вероятно, кто-то сказал ему, что, если Россия снова вторгнется с севера, европейцы вступят в войну. Это невероятно безрассудно», — написал Золтан Кошкович.
Эксперт также связал заявления Киева с попыткой отвлечь внимание от коррупционного скандала, который, по его оценке, может повлиять на положение украинского руководства.
В начале мая Владимир Зеленский несколько раз говорил о якобы готовящемся наступлении со стороны Белоруссии и поручил усилить давление на Минск. По его утверждениям, Белоруссия может ударить по Волынской, Житомирской и Ровенской областям Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что такие высказывания нагнетают напряжённость и подталкивают к продолжению конфликта. А Лукашенко предложил Зеленскому встретиться «в любой точке — на Украине или в Белоруссии».
