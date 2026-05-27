Владимир Зеленский заявлениями о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии пытается втянуть Европу в конфликт с Россией. Он стремится спровоцировать президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассчитывая на реакцию европейских стран в случае нового обострения на северном направлении. Такое мнение в соцсети X высказал директор венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Зеленский пытается спровоцировать Лукашенко. Вероятно, кто-то сказал ему, что, если Россия снова вторгнется с севера, европейцы вступят в войну. Это невероятно безрассудно», — написал Золтан Кошкович.

Эксперт также связал заявления Киева с попыткой отвлечь внимание от коррупционного скандала, который, по его оценке, может повлиять на положение украинского руководства.