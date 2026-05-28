До 75 тысяч рублей за верность: Где в России платят за долгий брак

В нескольких регионах России семейные пары могут получить денежные выплаты за десятки лет совместной жизни. Размер поддержки зависит от продолжительности брака и места проживания супругов. Об этом RT сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

В Москве сумма зависит от юбилея семейной жизни. За 50 лет брака супругам положено почти 30 тысяч рублей, а за 65 и 70 лет — более 44 тысяч. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах размеры поддержки значительно выше. Там выплаты напрямую соответствуют количеству прожитых вместе лет: от 50 до 70 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге семьи могут получить от 50 до 75 тысяч рублей в зависимости от даты юбилея.

Однако такая мера действует только для супругов, зарегистрированных в городе. Если один из членов семьи прописан в Ленинградской области, размер помощи уменьшается вдвое, уточнил эксперт. Отдельная программа поддержки действует и в Хабаровском крае. Там пары, прожившие вместе не менее полувека, получают единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей.

«Опыт регионов, в которых есть меры поддержки пар, находящихся в браке длительное время, было бы интересно использовать и тем субъектам России, где пока такие выплаты не введены», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2026 года в России начнёт действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Претендовать на поддержку смогут только граждане России, постоянно проживающие в стране и официально работающие на момент обращения.