«Ущипните меня»: В Польше вспыхнул скандал из-за помощи мигрантам от чиновницы-украинки

В Польше разгорелся скандал после заявления сотрудницы мэрии Люблина Виктории Херун о помощи иностранцам из Африки и Ближнего Востока с переездом и поиском жилья. На высказывания чиновницы обратила внимание депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник. Свой комментарий она опубликовала в соцсети X.

«Ущипните меня, я, должно быть, сплю!» — написал он.

По словам евродепутата, заместитель директора мэрии Люблина рассказывала об использовании университета как инструмента для привлечения иностранцев в город. Политик утверждает, что речь шла о мигрантах из стран Африки и Ближнего Востока, прибывающих вместе с семьями.

Кроме помощи с обучением, чиновница якобы содействовала приезжим в поиске общежитий и съёмного жилья. Зайончковская-Герник раскритиковала такую практику и заявила, что подобная политика способствует росту миграции в Польшу. Она также выразила мнение, что курс на мультикультурализм может негативно сказаться на безопасности граждан страны.

Ранее польские власти начали выдворять граждан Украины после нарушений правил дорожного движения. В СМИ приводится история 25-летнего украинца, которого задержали 26 мая за превышение скорости. После оформления нарушения мужчину в тот же день доставили в миграционный центр, а затем депортировали из страны.