Рада может 28 мая одобрить меморандум ЕС о выделении Украине 90 млрд евро

Верховная рада Украины может уже 28 мая рассмотреть меморандум с Евросоюзом о предоставлении Киеву финансовой помощи на 90 миллиардов евро. Проект документа, внесённый киевским главарём Владимиром Зеленским, появился на сайте украинского парламента. О подготовке к голосованию сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, сначала меморандум должен пройти рассмотрение в комитете по вопросам европейской интеграции. После этого документ планируют вынести на голосование в сессионном зале.

«Для ратификации требуется одно голосование с результатом 226+ голосов», — написал он.

Согласно условиям меморандума, Евросоюз предоставляет Киеву масштабную макрофинансовую помощь в обмен на проведение реформ. Речь идёт о преобразованиях в налоговой, таможенной, бюджетной и антикоррупционной сферах. При этом Брюссель получит возможность контролировать выполнение обязательств. Размер последующих выплат будет зависеть от того, насколько успешно украинские власти реализуют согласованные изменения.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что для предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро пока не оформлены все необходимые документы. Сторонам ещё предстоит подписать три ключевых соглашения, без которых выделение средств невозможно.