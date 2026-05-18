ЕС и Киев не подписали три главных документа для кредита в €90 млрд

Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три главных документа для выделения Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.

«Мы можем подтвердить, что нам ещё предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

Уйвари уточнил, что, хотя меморандум о взаимопонимании находится на наиболее продвинутой стадии, для получения финансирования требуется согласование и подписание ряда других документов.

Ранее Кая Каллас назвала сроки выплаты первого транша кредита Украине. Киев получит первый платёж по кредиту ЕС в первой половине июня.