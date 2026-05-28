28 мая, 06:02

На пляжах Уэльса нашли сотни мертвых акул и морских животных

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Pauline Morris

На побережье Уэльса обнаружили большое количество мёртвых акул и рыбы. Специалисты предполагают, что животных могло выбросить на берег после сброса прилова с рыболовецких судов. Одну из крупных находок сделала 65-летняя жительница Уэльса Полин Моррис во время прогулки с собаками по пляжу Пембри в графстве Кармартеншир. Об этом она рассказала «Би-би-си».

«Это было ужасно видеть. Масштаб просто шокировал — огромная сеть, полная рыбы и акул», — сказала она.

Женщина рассказала, что увидела большую сеть, заполненную мёртвой рыбой и акулами. По её словам, увиденное настолько потрясло её, что она задумалась отказаться от употребления рыбы.

Пляж в Омане покраснел из-за массовой гибели креветок
Ранее необычное природное явление заметили и на побережье американского Сан-Франциско. Там пляжи оказались усыпаны тысячами синих желеобразных существ. На находку обратили внимание отдыхающие, после чего специалисты установили, что речь идёт о велеллах — колониальных морских организмах, которые считаются родственниками медуз и полипов.

Милена Скрипальщикова
