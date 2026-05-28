28 мая, 06:14

Экс-мэр из ХМАО, стрелявший из-за интим-видео с дочерью, обжаловал приговор

Обложка © Администрация городского поселения Куминский

Бывший глава посёлка Куминский (ХМАО) Сергей Грубцов, устроивший стрельбу по силовикам после скандала с интим-видео дочери, решил обжаловать семилетний приговор. Об этом сообщает URA.ru.

«Уголовные дела, апелляция. Грубцов Сергей Анатольевич», — говорится в базе данных окружного суда.

Напомним, в декабре 2024 года Грубцов открыл огонь по дому парня своей 12-летней дочери, когда подростки занимались сексом. Мужчина взял ружьё с нарезным карабином калибра 7,62, пошёл к дому и расстрелял стены и окна. Благо, подростка там не оказалось. Затем Грубцов продолжил прогулку с оружием по территории населённого пункта. Полиция задержала чиновника, но перед этим мужчина открыл по стражам порядка огонь. По данным СМИ, конфликт был связан с распространением интимного видео с девочкой.

Дарья Денисова
